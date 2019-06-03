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Жители РФ рассказали, куда и когда ездят на велосипеде

Общество

Опрос ВЦИОМ

Жители РФ рассказали, куда и когда ездят на велосипеде
tetterismixalis
Велосипед

Москва, 3 июня 2019, 10:40 — REGNUM  Чаще всего те жители России, которые умеет кататься на велосипеде, используют его для досуга и прогулок — 57%, в Москве и Санкт-Петербурге — 78% Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для повседневных дел, например для поездки в магазин, используют велосипед 35% опрошенных, в сельской местности — 54%, для поддержания спортивной формы — 28%. Добираются на работу 7% граждан, на селе — 19%.

Предпочитают ездить на велосипеде в тёплое время года 51% граждан РФ. 23% ездят несколько раз в неделю, 15% — один раз в месяц и реже. В холодное время года передвигаются на велосипеде 9% опрошенных.

Опрос проведен 30 мая 2019 года. В опросе приняли участие 16 000 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, клиенты начавшей работу в Москве системы проката велосипедов «Велобайк» массово жалуются на плохое техническое состояние велосипедов и проблемы с работой приложения.

Ранее на эту тему: В 18 парках Москвы открылись пункты проката велосипедов

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