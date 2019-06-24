Вселенные Marvel в кино и видеоиграх не будут связаны

Редвуд-Сити, США, , 15:31 — REGNUM Игровая вселенная Marvel's Avengers не будет связана с кинематографической вселенной Marvel. Об этом креативный директор студии разработчиков Crystal Dynamics Ноа Хьюз рассказал в интервью изданию Digital Spy 23 июня.

По словам Хьюза, сюжет новой видеоигры Marvel's Avengers будет отличаться от предыдущих историй, рассказанных кинофраншизой «Мстителей». Сценарий игры будет раскрываться перед геймерами постепенно, благодаря выпуску различных расширений и дополнений. Внешность игровых персонажей также будет отличаться от играющих их ранее актеров.

Креативный директор также отметил, что игроки смогут объединяться в команды в процессе прохождения некоторых миссий, составляя уникальные отряды «Мстителей». Иногда условия игры будут заставлять геймеров проходить уровни за конкретных героев, а иногда — выбирать полюбившихся персонажей самостоятельно. Хьюз отметил, что миссии связаны единой повествовательной линией, однако их можно будет проходить отдельно друг от друга.

Разработчики Crystal Dynamics также пообещали, что дополнения, выходящие после релиза Marvel's Avengers, будут загружаться бесплатно для игроков.

«Мы хотим, чтобы игроки могли продолжать играть в этом мире» Ноа Хьюз

Компьютерная игра Marvel's Avengers была анонсировала 30 мая 2019 года. Ее разработкой занимаются студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Издаст игру компания Square Enix. Релиз проекта назначен на 2020 год.

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В середине июня 2019 года в сеть «слили» видео с демонстрацией игрового процесса будущей новинки.

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