В сеть слили видео геймплея игры про Мстителей

Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM В сеть слили геймплей будущей видеоигры про Мстителей, издателем которой выступит японская компания Square Enix. Ролик был опубликован на портале Gematsu.

https://twitter.com/gematsucom/status/1139390080596860928

Видео представляет собой запись с экрана дисплея на выставке E3 2019. Посетитель мероприятия провел съемку тайно. Стоит отметить, что администрация YouTube очень быстро удалила ролик со всех каналов, однако многие пользователи успели сделать копии. Gematsu предлагает скачать одну из них.

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Напомним, Square Enix анонсировала игру Marvel’s Avengers 30 мая 2019 года. Ожидается, что игра будет представлена на выставке E3 2020. Разработкой игры занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).

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