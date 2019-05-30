Четверг, 30 Мая 2019 года
11:32:38 МСК

«Мстители» станут героями компьютерной игры

Общество

Разработкой проекта занимаются студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal

«Мстители» станут героями компьютерной игры
Постер фильма «Мстители Финал»

Токио, 30 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Японская компания-издатель видеоигр Square Enix сообщила о скором анонсе новой игры о команде супергероев «Мстители». Он состоится во время игровой выставки E3 2020, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

https://twitter.com/Avengers/status/1133750227922542592

Новая игра будет называться Marvel’s Avengers, на манер недавней Marvel's Spider-Man от Insomniac. Разработкой проекта будут заниматься компании Crystal Dynamics (знаменитая созданием Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex). Выступление Square Enix с анонсом новых игр начнётся 11 июня.

Сообщается, что в игровых «Мстителях» появятся все ключевые персонажи, локации и сюжетные моменты из популярного кинокомикса и комикса-первоисточника. Однако сюжетная линия для новой игры будет создана с нуля.

Square Enix — японская компания, разработчик и издатель компьютерных игр. Самые известные франшизы компании: Final Fantasy, Dragon Quest и Kingdom Hearts. Каждая из них содержит более десяти самостоятельных игровых проектов. Также компания занимается выпуском фильмов, манги и сувенирной продукции. Штаб-квартира Square Enix располагается в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить