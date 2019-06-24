Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с ситуацией в Грузии

Москва, , 07:46 — REGNUM Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав граждан России из-за ситуации в Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия открыта для того, чтобы оказать всю необходимую помощь российским туристам, купившим турпутевки в Грузию.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный).

За два дня работы на горячую линию поступило более 700 звонков. Основные вопросы, волнующие граждан РФ, — уточнение сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия — Грузия и возможность вернуть деньги за ранее приобретенные билеты и турпутёвки.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ защите граждан от преступных и иных противоправных действий». В указе сказано, что с 8 июля прекращается авиационное сообщение с Грузией.

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