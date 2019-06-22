«Аэрофлот» прекращает все авиарейсы в Грузию с 8 июля

Москва, , 10:55 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля в соответствии с указом президента России полностью прекратит выполнение авиарейсов в Грузию. «Аэрофлот» сосредоточится на вывозе с территории Грузии граждан России. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии прозападные радикалы атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в столице Грузии начались беспорядки, перешедшие в столкновения с правоохранительными органами.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». В указе сказано, что с 8 июля прекращется авиционное сообщение с Грузией. Кроме того, исполнительной власти предписано обеспечить вывоз с территории Грузии всех находящихся там граждан России.