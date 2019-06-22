Граждане России массово сдают авиабилеты в Грузию

Москва, , 14:39 — REGNUM Российские граждане начали массово сдавать авиабилеты в Грузию. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские авиакомпании, которые фиксируют массовую сдачу билетов.

Как ране сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Указ был подписан после того, как официальная российская делегация, прибывшая в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, подверглась нападению со стороны радикальных элементов при попустительстве грузинских властей.

В указе сказано, что с 8 июля временно прекращается авиационное сообщение с Грузией. Кроме того, все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

Российские авиакомпании также заявляют, что с 8 июля они прекращают продажу авиабилетов в Грузию.

Сегодня официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова рассказал, что гражданам России, которые сейчас находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь.