Кевин Файги: гей во «Мстителях» не должен быть сенсацией

Лос-Анджелес, США, , 10:06 — REGNUM ЛГБТ-персонаж в фильме «Мстители: Финал» не должен был стать сенсацией. Об этом резидент Marvel Studio Кевин Файги рассказал в интервью журналу io9 20 июня.

По словам Файги, безымянный персонаж Джо Руссо в начале кинопроизведения по задумке режиссеров не должен был привлечь чрезмерное внимание. Для киновселенной Marvel появление на экране гея — только констатация факта, элемент обычной жизни.

«Мне понравилось, что наш герой, Стив Роджерс, воспринимает этот факт, не моргнув глазом. Это просто правда, человек, переживающий душераздирающую потерю и пытающийся заново собрать свою жизнь», — добавил он.

При этом Кевин Файги отметил, что скоро зрители увидят полноценного ЛГБТ-персонажа во вселенной популярных супергероев.

В фильме «Мстители: Финал» человечество переживает потерю половины населения планеты и организует психотерапевтические группы. Одну из них ведет Капитан Америка, Стив Роджерс (Крис Эванс). Он просит рассказать одного из присутствующих о пережитом дне. В ответ безымянный мужчина (Джо Руссо) рассказывает о свидании, которое он провел с однополым партнером. В русском дубляже слово «свидание» заменили на нейтральное «ужин».

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Об ЛГБТ-персонажах в киновселенной Marvel недавно высказывался исполнительный директор фильма «Капитан Марвел» Джонатан Шварц. Он отметил, что с вопросом внедрения представителей сексуальных меньшинств торопиться не стоит.

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