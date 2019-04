В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

Москва, , 16:08 — REGNUM В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

В одной из сцен в начале фильма появляется безымянный персонаж, которого играет сам режиссер, Джо Руссо. Он участвует во встрече групповой психотерапии для переживших щелчок Таноса, уничтоживший половину людей во вселенной. Мужчина рассказывает ведущему встречи, Капитану Америка (Крис Эванс), что встречался с другим потерпевшим, и в русской озвучке диалог звучит так:

Мужчина: Недавно был на ужине. Первый раз за пять лет. Сидим мы в ресторане, а о чём говорить и не знаем.

Капитан Америка: О чём-то же говорили.

[незначительный разговор — ИА REGNUM ]

Мужчина: <…> Завтра мы с ним встречаемся снова.

Издание приводит сравнение с оригинальным отрывком сценария. Он содержит на первый взгляд незначительные изменения, однако разительно меняет смысл сказанного:

Мужчина: У меня было свидание на днях. Первый раз за пять лет. Устроили ужин. Не знали, о чём разговаривать (So, I went to date the other day. First time in five years. You know, settling in for dinner. We don’t know what to talk about).

Капитан Америка: Так о чём всё-таки говорили?

Мужчина: <…> Но я снова увиделся с ним на следующий день (I cried just before dessert. But I’ve seen him again tomorrow, so).

Фактически переводчики заменили термин «свидание» обычной встречей, исключив романтический контекст пересказа. Интернет-пользователи считают, что это может быть связано с позицией российских властей в отношении пропаганды гомосексуальных отношений.

Ранее братья Руссо заявили, что появление гомосексуального персонажа в их блокбастере — знаковое событие для развития творчества Marvel, поскольку за 11 лет существования их киновселенной этот безымянный мужчина — первый представитель секс-меньшинства.

Премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась в России 29 апреля 2019, пятью днями позже мирового выхода в прокат.

