Marvel не хочет вводить гомосексуальных персонажей для привлечения внимания

Лос-Анджелес, США, , 16:27 — REGNUM Исполнительный продюсер фильма «Капитан Марвел» Джонатан Шварц объяснил позицию Marvel в отношении гомосексуальных персонажей в киновселенной. Соответствующий комментарий появился на портале ComicBookMovie 10 июня.

В преддверии релиза фильма «Капитан Марвел» на DVD и Blu-ray вновь зрители подняли вопрос о том, не планируют ли создатели проекта ввести любовную линию между Капитаном Марвел (Бри Ларсон) и Валькирией (Тесса Томпсон). Эту идею часто обсуждали фанаты, тем более, сами актрисы были не против такого сюжетного поворота.

Читайте также: Капитан Марвел предпочитает женщин?

Однако на вопрос о введении гомосексуальных супергероев в повествование Шварц ответила, что в Marvel Studios не хотят торопиться. Руководители студии считают, что персонаж-гей должен органично вписываться во вселенную, поэтому нужно тщательно продумать его образ и историю. Представители Marvel не хотят, чтобы появление гомосексуального персонажа стало исключительно рекламным ходом ради информационного шума.

Ранее в фильме «Мстители: Финал» один из режиссеров ленты Джо Руссо сыграл эпизодическую роль гомосексуального мужчины, который жаловался на неудавшееся свидание во время сеанса групповой психотерапии. Эту сцену изменили в российском дубляже — вместо «свидания» безымянный персонаж произносит нейтральное слово «ужин».

Читайте также: В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

Читайте ранее в этом сюжете: Спасите «Болотную Тварь»: почему студия DC закрыла сериал?