Пятница, 21 Июня 2019 года
09:05:23 МСК

Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды

Общество

Заказывать продукты онлайн — удобно, отмечают эксперты

Москва, 21 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества. Приложения из российского сегмента Google Play и App Store проверили на безопасность, удобство и функциональность, говорится в сообщении организации.

Приложения онлайн-супермаркетов «Утконос», OZON, «О'КЕЙ» (на iOS) и «Мой Перекресток» (на Android) признаны лучшими. Среди служб доставки на обеих платформах победили iGooods, «Инстамарт» и golama.

Читайте также: Названы самые ненадежные пароли, по версии экспертов «Роскачества»

За функциональность самые высокие баллы получили «Утконос», OZON и «Мой Перекресток», самые низкие — GetFaster SaveTime. С точки зрения финансовой безопасности лучшими оказались golama, «Утконос», «О'КЕЙ» и «Азбука Вкуса».

Эксперты отметили, что жители России покупают еду через интернет, так как такой заказ удобно оформить. Самыми удобными приложениями оказались «Утконос» и OZON.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве назвали лучшие смартфоны. Это Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

Читайте также: Названы лучшие смартфоны, по версии Роскачества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Качество товаров и услуг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить