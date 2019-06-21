Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды

Москва, , 09:05 — REGNUM Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества. Приложения из российского сегмента Google Play и App Store проверили на безопасность, удобство и функциональность, говорится в сообщении организации.

Приложения онлайн-супермаркетов «Утконос», OZON, «О'КЕЙ» (на iOS) и «Мой Перекресток» (на Android) признаны лучшими. Среди служб доставки на обеих платформах победили iGooods, «Инстамарт» и golama.

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За функциональность самые высокие баллы получили «Утконос», OZON и «Мой Перекресток», самые низкие — GetFaster SaveTime. С точки зрения финансовой безопасности лучшими оказались golama, «Утконос», «О'КЕЙ» и «Азбука Вкуса».

Эксперты отметили, что жители России покупают еду через интернет, так как такой заказ удобно оформить. Самыми удобными приложениями оказались «Утконос» и OZON.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве назвали лучшие смартфоны. Это Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

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