Названы самые ненадежные пароли по версии экспертов «Роскачества»

Москва, , 10:06 — REGNUM Самые ненадежные пароли содержат личные данные, сообщили эксперты «Роскачества». Об этом 6 июня говорится на сайте ведомства.

Небезопасными эксперты назвали пароли, которые короче восьми символов, пароли содержащие личную информацию (фамилию, имя, дату рождения, «ник», часть адреса электронной почты), а также пароли из простых слов или набора символов. Кроме того, Роскачество не рекомендует использовать пароли, которые содержат название сервиса, на котором зарегистрирован пользователь.

Для защиты данных, рекомендуется создавать пароли из восьми и более символов, содержащие строчные и заглавные буквы с добавлением цифр и специальных символов. Пароли не должны быть связаны персональными данными пользователя.

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