Названы лучшие смартфоны, по версии Роскачества

Москва, , 09:25 — REGNUM Российская система качества (Роскачество) совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составила новый рейтинг смартфонов.

Так, рейтинг возглавили Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В десятку лучших смартфонов также вошли Huawei P30 и P30, iPhone XS Max и iPhone XS, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.

Отмечается, что основными критериями при составлении рейтинга были качество мобильной камеры, дисплей, а также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности смартфонов.

Читайте также: Фото: в сеть утекли чертежи будущего Apple iPhone XI

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года. Устройства дополнили список из 334 устройств, испытанных ранее.

Так, в десятку лучших вошли Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro. Модель Apple iPhone XR стала первым айфоном, успешно прошедшим тест на прочность.

Читайте также: Роскачество протестировало 415 моделей смартфонов