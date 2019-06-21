Губернатор ЕАО о «прямой линии»: вопросы здравоохранения самые острые

Биробиджан, , 07:46 — REGNUM Губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь рассказал, что из озвученных на «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным проблем наиболее остро в регионе стоит вопрос медицинской обеспеченности населения, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона назвал вопрос обеспеченности медицинскими препаратами наиболее приоритетным. Несмотря на несбалансированность областного бюджета, отметил губернатор, выискиваются все меры, чтобы максимально снизить количество отложенных рецептов.

«Тема обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения одна из самых актуальных для дальневосточных территорий, но в ЕАО она звучит особенно остро, так как у нас, скорее всего, здесь самый низкий показатель. Это связано и с субъективными, и объективными моментами прошлого развития территории. В настоящее время в регионе намечены определённые мероприятия для решения проблемы, которые успешно реализуются. Прежде всего, был в 2−3 раза увеличен целевой набор студентов из ЕАО для обучения в медицинских вузах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Также при поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в рамках реализации мероприятий по развитию центров экономического роста были закуплены 54 квартиры для медицинских работников. Это позволило выдать квартиры всем врачам, стоявшим в очереди, а также привлекать новых специалистов, что в итоге способствовало закреплению медицинских работников в регионе», — прокомментировал глава региона.

Вопросы улучшения инвестиционного климата, обеспечения занятости населения, увеличения доходной части бюджета, снижения административного давления на бизнес, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на «прямой линии», также актуальны для Еврейской автономной области.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, как вместе со своим кабинетом министров смотрел «прямую линию» в полной готовности ответить на любой вопрос, касающийся Приамурья. После завершения мероприятия глава региона рассказал о наиболее существенных для Приамурья вопросах.