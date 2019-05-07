Губернатор ЕАО теряет рейтинг из-за своей финансовой политики

Биробиджан, , 10:30 — REGNUM Падающий рейтинг губернатора ЕАО Александра Левинталя, который, по данным исследования АПЭК, занял 74-е место среди 85 глав регионов РФ, связывают прежде всего с проводимой в регионе финансовой политикой, которая наложила свой негативный отпечаток практически на все отрасли. Население области, давая оценку деятельности губернатора, в большинстве своём не поддерживает Левинталя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте областного независимого интернет-издания «Набат» прошёл опрос, посвящённый работе Александра Левинталя на посту губернатора Еврейской автономной области. В нём приняли участие 515 уникальных пользователей, подавляющее большинство которых — 466 человек, или 90% — однозначно не поддерживают деятельность главы региона. Затруднились ответить 3% опрошенных (16 человек), ответ «мне всё равно» выбрали 2% читателей (восемь голосов). Поддерживают деятельность губернатора Александра Левинталя 5% (25 проголосовавших).

Депутат городской думы от КПРФ, главный редактор интернет-издания «Набат» Владимир Сахаровский, комментируя результаты опроса, отметил, что основные проблемы региона связаны с неудачными решениями губернатора в области финансовой политики, которые в итоге отражаются на всей остальной региональной повестке.

«В регионе много проблем, связанных с отсутствием финансирования. Ещё летом 2015 года, приступая к обязанностям губернатора, Александр Левинталь подписал с Минфином РФ соглашение, согласно которому область взяла на себя добровольные обязательства снизить объём бюджетных расходов взамен на коммерческие кредиты. Бюджет был уменьшен на сумму порядка двух миллиардов рублей. Сейчас с этим связано очень много проблем, являющихся прямым следствием реализации такой финансовой политики», — рассказал политик.

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Также коммунист Владимир Сахаровский в разговоре раскрыл подробности социальных проблем, имеющихся в области, среди которых оказались самые болезненные направления: медицина и ЖКХ.

«Регулярные проблемы при прохождении отопительного сезона. Оптимизируется медицина, уничтожен центр лечебной физкультуры, в скорой неотложной помощи оставили всего несколько бригад, которые не справляются с существующим объёмом задач. Напряженная ситуация с социальными выплатами — область постоянно задерживает компенсации и льготы незащищенным слоям населения, подогревая социальную напряженность. Как у нас говорят, «власть проводит политику социального геноцида», и я бы не стал спорить с таким утверждением. Какой из этого у него может быть рейтинг? Опрос наших читателей это только подтверждает», — рассказал собеседник.

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По данным Агентства политических и экономических коммуникаций, в рейтинге губернатор Еврейской области Александр Левинталь в апреле 2019 года сместился на 74-е место, тогда как марте он находился на три позиции выше, занимая 71-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфином РФ была проведена аудиторская проверка финансовой деятельности ЕАО, по результатам которой были даны рекомендации по оптимизации бюджета региона. В их числе прозвучали предложения начать объединение населённых пунктов, что, в свою очередь, позволит сократить количество чиновников. В ближайшее время планируется провести реорганизацию всей структуры управления ЕАО, что, по мнению властей, поможет высвободить какие-то ресурсы.

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Госдолг ЕАО, по данным Минфина РФ на 1 марта 2019 года, составляет 5,6 млрд рублей.