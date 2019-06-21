Губернатор Приамурья о «прямой линии»: проблемы есть в любом регионе

Благовещенск, , 07:15 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, как со своим кабинетом министров в прямом эфире смотрел «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в готовности ответить на любой вопрос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это был интересный опыт работы. Впервые мы вместе с кабинетом министров, находясь в правительстве области, следили за прохождением «прямой линии». Были готовы оперативно прокомментировать любую проблему, которая касалась бы Приамурья. Конечно, этому предшествовала большая подготовительная работа — мы ещё раз рассмотрели все проблемные моменты в различных сферах жизни», — рассказал губернатор.

Больше всего в Приамурье вопросов по медицинскому обеспечению населения. В начале года в регионе остро высветилась проблема с заработной платой медицинских работников, когда в погоне за исполнением «дорожной карты» зарплата медперсонала не увеличилась, а наоборот — уменьшилась.

«Одной из первых президент поднял тему медицины. Он обозначил наиболее актуальные на сегодня проблемы. Что касается Приамурья, то медучреждения у нас укомплектованы кадрами на 82%. Действует программа «Земский доктор», направленная на сокращение дефицита в амбулаторном звене к 2024 году. Говоря о вопросе обеспечения лекарствами, можно отметить, что медорганизации у нас имеют запас на 1,5−3 месяца. Проблемные препараты закупаются на 6 месяцев», — рассказал Василий Орлов.

Реализация национальных проектов в Приамурье также подвергается критике: не всё ясно с их исполнением, и зачастую они невыполнимы из-за того, что на местном уровне нет специалистов, способных грамотно применить предоставляемый инструментарий.

«Президент отметил, что национальные проекты — это основа для построения новой экономики, нового качества жизни россиян. Могу сказать, что государство выделяет в ближайшие шесть лет колоссальные средства для развития различных сфер. Приамурье участвует в 11 из 12 нацпроектов. Области на эти цели выделят 34,6 миллиарда рублей до 2024 года. Выполнение задач в рамках нацпроектов для нас критически важно, мы несём за это огромную ответственность», — сказал губернатор.

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Поддержке многодетных семей и вообще материнства, одной из наиболее ощутимых, острых проблем региона губернатор также уделил внимание, рассказывая о результатах «прямой линии».

«Важный вопрос — о поддержке многодетных семей. Надо сказать, что сейчас в Приамурье вносятся изменения в областной закон о многодетных семьях. Планируется предоставлять меры социальной поддержки таким семьям без учёта критерия нуждаемости (сейчас имеют право только семьи, имеющие доход размером 2 прожиточных минимума) и учитывать в составе многодетной семьи детей-инвалидов в возрасте до 23 лет. Мы считаем, что это серьёзная мера, направленная на улучшение качества жизни семей, в которых много детей», — сказал глава региона.

Также Василий Орлов раскрыл, как были организованы органы власти на случай, если бы по «прямой линии» поступил вопрос, территориально отнесённый к Приамурью.

«Что касается нашей готовности быстро отреагировать на вопросы, то она была стопроцентной. На связи находились главы муниципалитетов, которые хорошо знают ситуацию на местах. Они также были готовы прокомментировать любую ситуацию, озвученную гражданами», — сказал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, слова президента РФ Владимира Путина о том, что мост через реку Лена в Якутии — это дорогой, но нужный для развития Якутска проект, ускорят принятие решения о начале его возведения. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, комментируя высказывание главы государства на «прямой линии».