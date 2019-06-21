Глава Якутии уверен, что Путин не считает Ленский мост тупиковой точкой

Якутск, , 06:45 — REGNUM Слова президента РФ Владимира Путина о том, что мост через реку Лена в Якутии — это дорогой, но нужный для развития Якутска проект, ускорят принятие решения о начале его возведения. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, комментируя высказывание главы государства на «прямой линии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Меня обрадовало, что он сам выбрал вопрос о нашем Ленском мосте, и порадовало, что президент впервые так четко сказал, что мост, несмотря на то, что некоторые федеральные руководители возражают против его строительства, надо строить. И чем быстрее, тем лучше. Уверен, что после такого президентского высказывания о необходимости ускорения решения вопроса о строительстве Ленского моста вопрос будет решаться быстрее», — сказал Айсен Николаев.

Айсен Николаев также заявил, что характеристика Ленского моста как тупиковой точки — это мнение некоторых федеральных чиновников, которое не соответствует действительности.

«Это не мнение президента, — цитирует ЯСИА главу Якутии. — Мы во всех наших расчётах убеждаем федеральных коллег и причем достаточно успешно, что проект гораздо шире, он охватывает огромную территорию республики. И на самом деле в результате строительства Ленского моста мы можем получить в ближайшие годы охват свыше 80% населения республики круглогодичной транспортной доступностью. Это и показывает, что мост — это не тупиковое ответвление на Якутск, а как раз охватывает территорию практически всей Западной Якутии с учётом строительства автодороги «Вилюй» от Мирного до Якутска, которая, мы надеемся, в ближайшие годы станет круглогодичной».

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, отвечая на вопрос «прямой линии», оценил строительство моста через реку Лена в Якутии как дорогой и неперспективный проект. Причиной этого глава государства назвал то, что мостовой переход, которого так ждут якутяне, не имеет продолжения.

«Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост, и эта дорога будущая, это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше», — сказал президент.