Рыбокомбинат «Островной» с острова Шикотан снова просит помощи у Путина

Южно-Сахалинск, , 11:20 — REGNUM На «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным вновь обращаются рыбообработчики комбината «Островной» с курильского острова Шикотан. Коллектив предприятия шокирован тем, что происходит: люди, выполнившие поручение президента от 2016 года и восстановившие производство на Шикотане фактически из руин, сегодня оказались под следствием, а прежние хозяева, развалившие комбинат, предпринимают уверенные попытки его вернуть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За три года изменилось всё: были ликвидированы долги по зарплате, мы стали больше зарабатывать — появились стабильность и большие планы на будущее. Появились новый флот и новый завод. Последние два года жизнь сильно изменилась — социальные вопросы впервые вышли на первый план. Несмотря на то, что мы на самом краю России, в магазины рыбокомбината завозят продукты по оптовым материковым ценам. Мы наконец-то можем купить всю рыбу, что ловят на Курилах, по минимальным ценам!» — пишут сотрудники рыбокомбината президенту.

Однако коллектив не на шутку встревожен тем, что люди, которые выполнили поручение президента, сегодня оказались под следствием, а прежние хозяева «Островного» пишут в следственные органы заявления о том, что выполнение поручения главы государства лишило их доходов.

«В СМИ появилась информация о том, что прежние хозяева хотят вернуть «Островной» себе. Оказывается, через 2,5 года они написали заявление в следственные органы о том, что ваше поручение лишило их доходов! И что чиновники и рыбопромышленники, которые выполнили поручение президента, ваше поручение, своими действиями «испугали» и «нанесли большой ущерб» тем, кто довёл до развала наш комбинат!» — говорится в письме.

Что самое невероятное, по заявлению бывших хозяев «Островного» арестован экс-зампред сахалинского правительства Игорь Быстров.

«Получается, что и к вашему полпреду Юрию Трутневу могут вскоре возникнуть вопросы у следствия и обвинения в том, что он лишил барыг дохода?!» — пишут авторы письма.

Рыбообработчики попросили президента разобраться и пригласили его на Шикотан, чтобы он своими глазами мог увидеть те изменения, которые произошли благодаря тем людям, которые сегодня находятся под следствием и под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбокомбинат «Островной» оказался в эпицентре внимания впервые во время «прямой линии» президента в 2016 году. Тогда работники комбината пожаловались на то, что производство на комбинате развалено, люди, которых обманным путём работодатели заманивали на далекий остров Шикотан, оказались на положении рабов: им не платили зарплату, кормили отходами рыбопереработки, да ещё и высчитывали огромные деньги из зарплат. В итоге люди оказывались ещё и должны работодателю. Жили люди в полуразрушенном общежитии без окон. И за это «жильё» тоже приходилось платить.

Президент поручил немедленно устранить беззаконие и возродить «Островной». Поручение президента было выполнено. А чиновник, зампред правительства Сахалина Игорь Быстров, курировавший работу по выводу комбината из кризиса, был арестован в Санкт-Петербурге и этапирован в СИЗО Хабаровска. Его обвиняют в превышении полномочий.