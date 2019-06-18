В Приморье подскочили цены на мясо, рыбу, молоко, овощи

Владивосток, , 06:50 — REGNUM С декабря 2018 года по май 2019 года цены на продукты питания и платные услуги в среднем выросли в Приморье на 1,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Приморскстата.

Читайте также: Производители в РФ попали в очень жёсткую ситуацию — экономист о росте цен

Так, подорожали мясные продукты: на 1% — говядина, на 2,3% — свинина и на 2,1% подорожала баранина. При этом стоит отметить, что куры охлаждённые подешевели на 2,7%. Подорожание различных видов колбас и сосисок составило от 0,7% до 2,4%. Также на 2,4% подорожали мясные консервы.

Стоимость мороженой рыбы возросла на 5,7%.

Читайте также: Житель Приморья обратился на «прямую линию» с вопросом о ценах на рыбу

Молочная и кисломолочная продукция также показала рост цены. В частности, сметана подорожала на 3,5%, творог на 3,6%, а молоко на 6%. Сыры в среднем подорожали на 6,2%.

Отмечено снижение стоимости сахара-песка на 5,5%, яиц куриных — на 4,3% и на 1,7% подешевел рис шлифованный.

Стоимость хлеба выросла на 4%, макарон — на 3,4%, картофеля — на 9%, капуста белокочанная свежая выросла в цене на 35,7%, лук репчатый подорожал на 26,8%, а морковь на 7,4%. Яблоки показали рост цены на 11,3%, а пшено подорожало на 22,5%.

Читайте также: В Хабаровском крае растут цены на хлеб и хлебобулочные изделия

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отмечают непрекращающийся с начала 2019 года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Порядка 30% частных пекарен в северных районах региона на грани разорения. С начала 2019 года цены на хлеб в Хабаровском крае повышались уже дважды. В среднем в центральных и южных районах края они выросли на 1−4 рубля, а в северных — на 4−5 рублей. Это связано с повышением цен на муку — на 11%, на топочный мазут — более чем на 50%, на коммунальные услуги, транспортные расходы — на 5%, на упаковку — на 3%.