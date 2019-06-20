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Путин объяснил, когда отменят 50 рублей на ребёнка

Общество

В ближайшее время этот вопрос решится

Путин объяснил, когда отменят 50 рублей на ребёнка
Борис Кустодиев. Купание ребенка

Москва, 20 июня 2019, 13:38 — REGNUM  Действительно, первая мера с социальными выплатами на детей от 0 до 1,5, лет существует, а от 1,5 до 3 лет практически выпала, то есть семьи получают 50 рублей на ребёнка, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

«Но хочу подчеркнуть, что это пособие выплачивает не бюджет. В 1994 году ситуация была крайне тяжелая, и тогда президент принял решение — эти 50 рублей заставили платить работодателей.

Они и тогда-то мало что значили, а сейчас не значат вообще ничего. Что такое в наше время 50 рублей?» — задал риторический вопрос президент.

По его словам, решение искали и оно найдено — будут выплачиваться деньги по нуждаемости семьям, которые имеют детей от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребёнка. Не решен только один вопрос: каким семьям и с каким доходом.

«В ближайшее время этот вопрос будет решён», — заверил Путин.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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