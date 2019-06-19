Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей

Москва, , 07:33 — REGNUM Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми.

Медведев пояснил, что говорит об очень небольшом пособии, в размере 50 рублей, которое в настоящее время положено семьям с детьми от полутора до трех лет. Выплату ввели в 1994 году и с тех пор ни разу не индексировали. Размер выплаты вызывает лишь «недоумение и обиду», отметил глава правительства и заявил, что подобного в системе социальной помощи быть не должно.

Предлагается довести эту выплату до прожиточного минимума ребенка в регионе, но для тех семей, чей доход ниже установленного уровня по трудоспособному населению. Такой доход требует отдельного расчета, который будет обсуждаться, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в столь богатой стране, как Россия, бедность «стала позором». Он отметил, в частности, что стоит пересмотреть критерии выплаты повышенного пособия на первого ребенка в семье.

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