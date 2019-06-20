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Путин: Индексация пенсий в 2019 году составила 7,05%

Экономика

С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%

Путин: Индексация пенсий в 2019 году составила 7,05%
Василий Перов. Старушка. 1874

Москва, 20 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Индексация песий неработающим пенсионерам в России с начала 2019 года составила 7,05%, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

С 1 апреля 2019 года повышены на 2% государственные и социальные пенсии.

Кроме того, с 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% и денежное довольствие военнослужащим», — отметил президент.

«Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов», — подчеркнул Путин.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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