Путин: Индексация пенсий в 2019 году составила 7,05%

Москва, , 13:08 — REGNUM Индексация песий неработающим пенсионерам в России с начала 2019 года составила 7,05%, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

С 1 апреля 2019 года повышены на 2% государственные и социальные пенсии.

Кроме того, с 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% и денежное довольствие военнослужащим», — отметил президент.

«Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов», — подчеркнул Путин.

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