Роструд назвал число безработных предпенсионеров в России

Москва, , 08:31 — REGNUM В России по состоянию на 1 апреля 2019 года порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости, сообщает 18 июня ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

«По состоянию на 1 апреля в службах занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 113,1 тыс. граждан предпенсионного возраста», — сообщили в ведомстве.

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Всего, по последним данным Роструда, общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, под предпенсионным возрастом понимается предшествующий назначению пенсии по старости (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) в соответствии с пенсионным законодательством возрастной период продолжительностью до пяти лет (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

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