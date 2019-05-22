Ситуация на рынке труда в России стабильная — Топилин

Москва, , 16:54 — REGNUM Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин считает, что ситуация на российском рынке труда стабильная, а также отмечается тренд на снижение безработицы. Об этом он заявил сегодня, 22 мая.

По словам Топилина, в целом ситуация на рынке труда в России стабильная. В 2018 году безработица в России, рассчитанная, как уверяет Топилин по международной методике, составила 4,8%.

«По году если брать, в предыдущие годы — 2012 — 2015, этот показатель составлял 5,2% — 5,5%. В принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы», — рассказал министр.

При этом он констатировал, что сохраняется пусть и небольшой, но тренд на снижение безработицы.

Также Топилин напомнил, что в этом году было увеличено пособие по безработице. Сейчас максимальное пособие по безработице составляет порядка 8 тыс. рублей, а для лиц предпенсионного возраста — 11 280 рублей. Таких высоких пособий не было никогда, подчеркнул Топилин.

В связи с этим увеличилась регистрируемая безработица, с начала года примерно на 20%. Это и понятно, так как пособие по безработице стало более привлекательным. Но при этом общая безработица, по словам Топилина. ю продолжает падать.