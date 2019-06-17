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Алибасова выписали из больницы и готовят к вылету в Казахстан

Общество

Продюсера готовят к отправке в Казахстан на частном самолете

Москва, 17 июня 2019, 15:21 — REGNUM  Российского продюсера и музыканта Бари Алибасова 17 июня выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина.

«Алибасова выписали из больницы. Он сейчас с Лидией Федосеевой-Шукшиной», — заявил Горжанкин.

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По его словам, продюсера готовят к отправке в Казахстан на частном самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и был госпитализирован с серьезными ожогами внутренних органов. Ранее сын музыканта Бари Алибасов-младший заявил, что его отец «теряется во времени».

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