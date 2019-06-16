Бари Алибасов заработал с помощью своего кота $150 000

Москва, , 11:41 — REGNUM Рекламные предложения на сумму более 150 тысяч долларов получил канадский сфинкс Бари Алибасова по кличке Чуча всего за двое суток с момента, как был найден и возвращен владельцу учениками школы кунг-фу. Об этом сообщил ИА REGNUM PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, кот Бари Алибасова Чуча пока его искали стал настолько популярным, что всего за два дня с момента его нахождения — с 14 по 15 июня, музыкальной групе «На-На» поступило множество предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тыс. долларов США.

«Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения», — рассказывает Горжанкин.

Также он отметил, что Чуча может принять участие в грядущем гастрольном туре группы «На-На» и даже съемках нового клипа группы. это точно принесет Алибасову и участником группы дополнительный заработок.

У кота Бари Алибасова появился свой инстаграм-аккаунт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с известным продюсером Бари Алибасовым случилась беда — он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока и получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Он был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

В квартире Бари Алибасова 11 июня состоялась пресс-конференции, где его представители и родственники рассказали о состоянии продюсера. В этот момент Чуча и сбежал. 13 июня близкие продюсера стали жертвой мошенника. Он получил объявленное за Чучу вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, но отдал помощнице Алибасова другого лысого кота.

К счастью, 14 июня настоящий Чуча был найден в Столовом переулке в центре школы кунг-фу и совершенно безвозмездно возвращен сыну артиста.