Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»

Москва, , 17:12 — REGNUM Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в токсикологическом отделении института имени Склифосовского в Москве, после искусственной комы пока еще не совсем пришел в себя. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший в эфире НТВ.

«Он (продюсер) уже меня узнает, он узнает Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину)… — сказал Бари Алибасов — младший. — Проблема — он теряется во времени».

По его словам, Бари Алибасов, который сначала вообще никого не узнавал, теперь просыпается «то в 2005 году, то в 1998-м».

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Как сообщало ИА REGNUM, продюсер Бари Алибасов, выпивший по ошибке вместо сока химическую жидкость для прочистки труб, был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня. Представитель шоу-бизнеса получил ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода.

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