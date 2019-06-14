Зампред правительства ЕАО подал в отставку

Биробиджан, , 11:15 — REGNUM Заместитель председателя правительства Еврейской области Александр Соловьёв написал заявление на отпуск с последующим увольнением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор ЕАО теряет рейтинг из-за своей финансовой политики

По информации, опубликованной независимой интернет-газеты «Набат», бывший генерал МЧС Александр Соловьёв, назначенный губернатором Еврейской области Александром Левинталем на должность зампредседателя правительства ЕАО в 2018 году, написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию. Отставка связана с переездом чиновника в другой регион.

Читайте также: Бюджет ЕАО в 2018 году недосчитался 800 млн рублей: спасают кредиты

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году бюджет области недополучил более 800 млн руб, в итоге исполнение бюджета по доходам составило 88% к плановому показателю, что в абсолютных показателях составило 9,9 млрд руб. Отмечается, что не в полном объеме собраны налоги: на прибыль организаций, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых, НДФЛ, по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, а также по государственной пошлине. Кроме того, не «дотянули» до плановых значений неналоговые доходы от оказания платных услуг (работ), административных платежей, сборов и штрафов и от некоторых других поступлений.

Читайте также: Повышенный уровень радиации выявлен в Еврейской области