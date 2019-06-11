Бюджет ЕАО в 2018 году не досчитался 800 млн рублей: спасают кредиты

Биробиджан, , 05:38 — REGNUM Правительство Еврейской области публично отчиталось об исполнении бюджета 2018 года. В 2018 году бюджет области недополучил более 800 млн руб, в итоге исполнение бюджета по доходам составило 88% к плановому показателю, что в абсолютных показателях составило 9,9 млрд руб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания.

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В доходной части исполнение бюджета приблизилось к плановому показателю и составило 97%, что в абсолютном выражении составило 10,4 млрд руб.

Налоговые доходы казны ЕАО зафиксированы в размере почти 5,7 млрд руб, или 57% от всех поступлений. Неналоговые — 191,6 млн рублей, или 2%, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом. Объём безвозмездных поступлений составил 4 млрд рублей (41%).

Отмечается, что не в полном объеме собраны налоги: на прибыль организаций, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых, НДФЛ, упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, а также по государственной пошлине. Кроме того, не «дотянули» до плановых значений неналоговые доходы от оказания платных услуг (работ), административных платежей, сборов и штрафов и от некоторых других поступлений.

Низкое исполнение расходной части и неисполнение отдельных мероприятий государственных программ правительство ЕАО объяснило недопоступлением доходов, которое, в свою очередь, привело к образованию кредиторской задолженности. Дефицит покрывался за счёт коммерческих кредитов и остатков средств, сложившихся на 1 января 2018 года.

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Бюджет был сформирован программным методом. Всего было принято 30 программ, реализация половины которых оценивается как высокоэффективная, 10 программ — на среднем уровне. По трём программам работа ответственных исполнителей признана удовлетворительной, и по двум — неудовлетворительной. К последней группе отнесена, в том числе, программа развития сельского хозяйства.

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Как сообщало ИА REGNUM, госдолг ЕАО при нынешнем губернаторе увеличился практически в два раза. Если на момент, когда к власти пришёл Александр Левинталь (22 сентября 2015 года), кредитный портфель региона составлял 3,2 млрд рублей, то на 1 января 2019 года он вырос уже до 5,25 млрд рублей, а с учётом нового кредита достигнет размера 6,75 млрд. Долги муниципалитетов ЕАО за этот период также увеличились в два раза — с 313 млн рублей до 623 млн.