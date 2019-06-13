Повышенный уровень радиации выявлен в Еврейской области

Биробиджан, , 06:54 — REGNUM В Еврейской автономии выявлен повышенный уровень природной радиации, где годовая доза облучения проживающих в области людей превышает среднероссийскую в два раза, об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечают специалисты, причиной повышения уровня радиации стала ингаляция в атмосферу изотопов радона. Природные источники ионизированного излучения являются главным фактором облучения жителей России и составляют 85% от общего объёма излучений.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что на одного жителя ЕАО доза облучения составляет 6,7 мЗв/год. Средняя по России суммарная доза облучения населения за счёт всех природных источников излучения за период наблюдения 2001−2017 гг. составляет 3,34 мЗв/год.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России и ФГУП «Радон» подтвердили наличие опасной радиоактивной зоны на территории возможного строительства Юго-Восточной транспортной хорды (ЮВХ) Москвы.