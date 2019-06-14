Кевин Смит поблагодарил Криса Хэмсворта за толстого Тора

Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Актера Криса Хэмсворта поблагодарили за образ толстого супергероя Тора в фильме «Мстители: Финал». Обсуждение роли состоялось в рамках вечернего телевизионного эфира шоу Джимми Фэллона, сообщил Comic Book 13 июня.

Во время своего визита актер поделился перепиской с режиссером Кевином Смитом. Смит поблагодарил Хэмсворта от лица всех белых мужчин среднего возраста с избыточным весом, потому что актер смог донести до зрителей важную мысль: ты достойный человек, даже если твоя фигура не идеальна.

Ведущий передачи поделился видеороликом, на котором Крис Хэмсворт, загримированный под Тора, исполняет песню Hurt Джона Кэша: актер отметил, что эта песня помогала ему настроиться на меланхоличный настрой своего персонажа во время съемок. Песня начинается с 1.45.

Сам Крис Хэмсворт в прежних интервью рассказывал, что настаивал на сохранении этого образа до конца фильма, поскольку считал его важным посланием для людей.

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После выхода фильма «Мстители: Финал» (в апреле 2019 года) многие зрители критиковали фигуру скандинавского бога грома, но для сюжета она была оправдана: Тор набирал вес, заедая стресс от случившегося с миром и ощущая свою вину за трагические события, уничтожившие половину вселенной.

Фильм Marvel Studios «Мстители: Финал» от режиссеров Джо и Энтони Руссо стал вторым в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа

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