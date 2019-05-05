Фильм «Мстители: Финал» обошел по мировым кассовым сборам «Титаник»

Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Фильм «Мстители: Финал» обошел по кассовым сборам в мировом прокате картину «Титаник», сообщает 5 мая издание Kinonews.

По итогам прошедших выходных, лента сумела собрать $2 млрд 188 млн, что позволило подняться на вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа. «Мстители» пока что уступают лишь фильму «Аватар».

Примечательно, что до выхода в 2009 году «Аватара», «Титаник» держался на первой строчке рейтинга в течение 10 лет. Теперь к концу подошло и десятилетнее удерживание «Титаником» второй позиции рейтинга.

Бесспорное лидерство пока удерживает блокбастер Джеймса Кэмерона, собравший за все время проката $2 млрд 700 млн. Однако внушительный успех «Мстителей» может поколебать и эту вершину.

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