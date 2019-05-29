Крису Хемсворту пришлось бороться за «беременного Тора»

Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM В новом интервью для Variety Крис Хемсворт поделился подробностями съёмочного процесса в роли Тора в «Мстителях: Финал». Как оказалось, актёр настаивал на «толстом образе» своего персонажа до последнего.

Прозвище «Лебовски Тор» Хемсворт придумал для своего героя сам. По оригинальному сценарию, к середине фильма Тор должен был вернуть свою первоначальную физическую форму и снова стать уже привычным по предыдущим фильмам атлетически-сложенным персонажем. Однако Хемсворт боролся за то, чтобы грушевидная фигура бога грома оставалась в кадре до самых титров.

Актёр заявил, что ему нравится такая версия Тора, а братья Руссо (режиссёры картины) поддержали позицию Хемсворта. Правда, не съёмочной площадке не обошлось без неловких ситуаций. По заверению актёра, коллеги использовали любой подходящий случай, чтобы «обнять его как большого мишку или гладили его живот, словно он был беременным».

Ранее режиссёр фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» Саймон Кинберг рассказал о том, пересекутся ли мутанты из вселенной его картины с героями киновселенной Marvel. Кинберг заявил, что не знает ответа на этот вопрос и вряд ли такой ответ есть у Disney или Marvel. Однако в новом тизер-трейлере «Тёмного Феникса» уже появляются отсылки на другие работы Marvel Studios.

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