Роспотребнадзор дал советы, как отпугивать комаров и клещей

Москва, , 09:35 — REGNUM При выборе средства от укусов насекомых надо помнить главное — лучше наносить репеллентные средства на одежду, чем на кожу человека. Длительность отпугивающего действия значительно больше — несколько суток против нескольких часов, сообщали в Роспотребнадзоре.

Также при выборе репеллентгого средства от кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, мошек, москитов, слепней, клещей) следует знать, что на этикетке должна быть указана полная информация об этом средстве — длительность действия, способ применения и т. д .

Также важно учесть, что нет репеллентных средств длительного действия (более 4 часов при нанесении на кожу), разрешенных для нанесения на кожу детей.

В ведомстве подчеркнули, что для защиты от клещей следует применять акарицидные (инсектоакарицидные) средства, предназначенные специально для защиты от клещей. Только они обеспечивают практически полную защиту.

Кроме того, в Роспотребнадзоре считают, что новые формы применения репеллентов — браслеты и наклейки (стикеры, пластыри) обладают низкими защитными свойствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Всего планируется привить свыше 3,1 млн человек.

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