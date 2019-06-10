От клещевого энцефалита планируется привить 3,1 млн жителей России

Москва, 10 июня 2019, 09:35 — REGNUM В регионах России продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививки сделали более 2,4 млн человек. Всего планируется привить свыше 3,1 млн человек.
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Также в субъектах РФ проводится акарицидная обработка. От клещей уже обработано свыше 122 тыс. га. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота.
«По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений», — уточнили в ведомстве.
С начала 2019 года зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор провёл консультации по вопросам укуса клещей и профилактики клещевого энцефалита. Всего в период с 1 по 15 мая на горячую линию ведомства обратились почти 52 тыс. человек.
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