Среда, 5 Июня 2019 года
14:07:37 МСК

Рост количества клещей связан с изменением климата, считают экологи

Общество

Потепление приводит к тому, что зимовку переносит всё больший процент вредителей

Калининград, 5 июня 2019, 14:06 — REGNUM  Существует прямая связь между ростом количества клещей и изменением климата, заявила кандидат биологических наук, доцент Института живых систем Балтийского федерального университета им. И. Канта Наталья Кудикина, ссылаясь на мнение экологов Всемирного фонда природы (WWF). Об этом 5 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Все более частые теплые зимние и весенние месяцы приводят к тому, что больший процент клещей успешно перезимовывает, их численность растет и они распространяются по все большей территории», — сказала учёный.

Также, по её словам, в среде исследователей распространено мнение о том, что другой причиной заметного увеличения численности клещей, стал отказ от обработки природных очагов их размножения тяжелыми инсектицидами типа ДДТ.

Ранее Роспотребнадзоре сообщали, что количество пострадавших от укусов клещей в целом по России не превышает среднемноголетних значений.

Читайте также: Роспотребнадзор фиксирует низкую активность клещей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить