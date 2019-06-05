Рост количества клещей связан с изменением климата, считают экологи

Калининград, , 14:06 — REGNUM Существует прямая связь между ростом количества клещей и изменением климата, заявила кандидат биологических наук, доцент Института живых систем Балтийского федерального университета им. И. Канта Наталья Кудикина, ссылаясь на мнение экологов Всемирного фонда природы (WWF). Об этом 5 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Все более частые теплые зимние и весенние месяцы приводят к тому, что больший процент клещей успешно перезимовывает, их численность растет и они распространяются по все большей территории», — сказала учёный.

Также, по её словам, в среде исследователей распространено мнение о том, что другой причиной заметного увеличения численности клещей, стал отказ от обработки природных очагов их размножения тяжелыми инсектицидами типа ДДТ.

Ранее Роспотребнадзоре сообщали, что количество пострадавших от укусов клещей в целом по России не превышает среднемноголетних значений.

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