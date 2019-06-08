Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для очистки труб

Москва, , 18:40 — REGNUM Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, который привык к определенному расположению вещей в своем доме, случайно выпил жидкость для очистки труб в звукозаписывающей студии. Об этом заявил Бари Алибасов — младший в интервью телеканалу НТВ.

«Он (Бари Алибасов) просто пошел на студию записывать, у него дома … все на местах стоит… — сказал Бари Алибасов — младший. — А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель».

По его словам, Бари Алибасов, хлебнувший случайно очиститель, сразу его выплюнул. Однако, в желудок продюсера все равно что-то попало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, перепутавший сок с жидкостью для очистки труб, был экстренно госпитализирован в больницу в Москве. Он получил химические ожоги пищевода и желудка.

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