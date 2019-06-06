Алибасова ввели в медикаментозный сон

Москва, , 21:57 — REGNUM Известный российский продюсер Бари Алибасов, который отравился химической жидкостью для прочистки труб, был введен в медикаментозный сон. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам сын Алибасова.

По его словам, медики оценивают состояние Алибасова как стабильно тяжело. На данный момент медики не планируют проведение операции, а наблюдают, будет ли какое-либо улучшение в ближайшие дни. Уже после наблюдений будут предприняты какие-то меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бари Алибасов перепутал сок с жидкостью для прочитки труб «Крот» и выпил её. Продюсер получил химические ожоги пищевода и желудка.