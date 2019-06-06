Алибасов переписал завещание

Москва, , 16:45 — REGNUM Известный российский продюсер Бари Алибасов, который был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления жидкостью для прочистки труб, составил новое завещание. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам арт-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, Алибасов намерен оставить права на группу «На-На» её участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

«Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» назначены её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права», — рассказал Горжанкин.

Также он отметил, что врачи по-прежнему оценивают состояние Алибасова, как тяжелое.

Кроме того, стало известно, что Алибасов учёл интересы своих родных и близких в новом завещании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов перепутал сок с жидкостью для очистки труб и выпил её. Продюсер получил химические ожоги пищевода и желудка. Он был экстренно госпитализирован, медики оценивают его состояние, как тяжелое.