Четверг, 6 Июня 2019 года
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Алибасов переписал завещание

Культура

Продюсер находится в тяжелом состоянии после отравления жидкостью для прочистки труб

Москва, 6 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Известный российский продюсер Бари Алибасов, который был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления жидкостью для прочистки труб, составил новое завещание. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам арт-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, Алибасов намерен оставить права на группу «На-На» её участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

«Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» назначены её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права», — рассказал Горжанкин.

Также он отметил, что врачи по-прежнему оценивают состояние Алибасова, как тяжелое.

Кроме того, стало известно, что Алибасов учёл интересы своих родных и близких в новом завещании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов перепутал сок с жидкостью для очистки труб и выпил её. Продюсер получил химические ожоги пищевода и желудка. Он был экстренно госпитализирован, медики оценивают его состояние, как тяжелое.

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