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Около 70% граждан РФ недовольны маркировкой продуктов питания

Экономика

Опрос ВЦИОМ

Около 70% граждан РФ недовольны маркировкой продуктов питания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Продуктовый магазин

Москва, 6 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Большинство жителей России (69%) считают, что информация на этикетках продуктов питания очень часто недостаточно заметна и легка для восприятия. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 67% заявили, что на этикетках представлено достаточно информации о продуктах питания (составе, пищевой ценности, содержание компонентов).

Половине (50%) тем, кто отмечает недостаточность информации при маркировке продуктов, не хватает сведений о составе продукта. 21% опрошенных указали на недостаток информации о консервантах и добавках.

Также, по мнению 54% граждан, недостаточно заметен на этикетке состав продуктов питания, а из-за мелкого шрифта невозможно прочесть информацию о товаре (25%).

Опрос ВЦИОМ проведен ноябре-декабре 2018 года. В опросе приняли участие жители городов РФ с населением 250 тыс. человек и более. Опрошены 800 тысяч человек старше 18 лет, основные покупатели продуктов питания в семье.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предложил ввести понятие качества продуктов питания. Еда должна быть безопасной и полезной.

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