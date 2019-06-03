Последние данные: 116 человек пострадали при взрывах на заводе в Дзержинске

Нижний Новгород, , 11:32 — REGNUM Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области по состоянию на утро 3 июня возросло до 116 человек. Напомним, ранее сообщалось о 89 пострадавших.

Читайте также: Пострадавшие от взрывов в Дзержинске стабильны: губернатор

По данным источника в экстренных службах региона, которые приводит РИА Новости, в настоящее время на стационарном лечении находятся 17 человек (ранее сообщалось о 15 госпитализированных), один пациент находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Дзержинске на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» на складе готовой продукции произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. В результате были полностью уничтожены пять зданий предприятия — три складских и два производственных на площади 800 кв. м.

Взрывы были такой силы, что мощной ударной волной в городе выбило стекла в зданиях, в офисах, магазинах и школах обрушились подвесные потолки. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Пострадавшим, которые в результате ЧП оказались в больнице, региональные власти пообещали оказать материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.

Также по теме: По уточнённым данным, при взрывах в Дзержинске пострадали 89 человек

Добавим, что сегодня, 3 июня, пациент, который находится в тяжелом состоянии, может быть переведён в обычную палату. Остальные пострадавшие, госпитализированные в дзержинскую БСМП, по словам главного врача больницы Михаила Гуткина, находятся в стабильном состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек