Пострадавшие от взрывов в Дзержинске стабильны: губернатор

Дзержинск, Нижегородская область, , 23:39 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) посетил пострадавших, которые были госпитализированы после взрывов на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. На стационарном лечении находятся 15 человек.

По словам главврача БСМП Михаила Гуткина, пациент, который находится в тяжелом состоянии, сейчас идет на поправку и уже завтра может быть переведен в обычную палату.

Никитин поблагодарил медиков за профессионализм, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

«Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение», — подчеркнул Никитин.

Ранее Никитин по итогам заседания оперативного штаба на месте ЧП говорил, что все госпитализированные получат материальную помощь в размере 150 тыс. рублей — 100 тыс. из областного бюджета и 50 тыс. — из бюджета Дзержинска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня в цехе по производству тротила на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 800 кв метров непосредственно на площадке предприятия и 400 кв метров — в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 89 человек, 15 из которых госпитализированы. Все госпитализированные получат материальную помощь в размере 150 тыс. рублей. В числе пострадавших 44 — сотрудники предприятия и 45 — местные жители. Основные травмы люди получили от осколков стекол, которые выбило взрывной волной.

В результате происшествия повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

На месте происшествия работал оперативный штаб.

Уже 1 июня в Дзержинске приступили к восстановительным работам. В них приняли участие волонтеры, работники учреждений, представители подрядных организаций и домоуправляющих компаний, сотрудники МЧС, военные, МВД.

Планируется, что четыре поврежденные школы, в которых располагаются пункты сдачи ЕГЭ, 3 июня — в день основного этапа сдачи экзамена по русскому языку — будут работать в штатном режиме.

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