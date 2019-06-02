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По уточнённым данным, при взрывах в Дзержинске пострадали 89 человек

Происшествия

Работников оборонного завода среди пострадавших — 44 человека

Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня 2019, 10:57 — REGNUM  По уточнённым данным, 89 человек пострадали при серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Из 89 человек, обратившихся в медицинские учреждения, 44 человека являются сотрудниками предприятия ГосНИИ «Кристалл», 45 человек — граждане, проживающие на прилегающей к заводу территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 85 пострадавших в результате серии взрывов, прогремевших в цеху по производству тротила на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл». Кроме того, взрывами и последующим пожаром были разрушены пять зданий на территории предприятия, взрывной волной были повреждены около 180 жилых домов и социальных объектов.

На территории Дзержинска и посёлков Пыра, Желнино, Лесной Кордон действует режим ЧС. Угрозы новых взрывов нет.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что все пострадавшие, которые были госпитализированы в результате взрыва, получат материальную помощь в размере 150 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госпитализированные после взрывов в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

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Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
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