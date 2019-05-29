Среда, 29 Мая 2019 года
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В Роспотребнадзоре рассказали о способах защиты от жары

Общество

В первую очередь необходимо ограничить время пребывания на улице

Москва, 29 мая 2019, 13:52 — REGNUM  В Роспотребнадзоре напомнили гражданам России, как спастись от аномальной жары. Рекомендации опубликованы 29 мая на сайте ведомства.

В первую очередь необходимо ограничить время пребывания на улице, снизить физические нагрузки до минимума, а также чаще проветривать помещения.

Выходя на улицу, нужно надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, пользоваться головным убором и солнцезащитными очками. Во время жаркой погоды ведомство советует отказаться от употребления жирной пищи, потребление мяса необходимо свести к минимуму, а лучше заменить его морепродуктами.

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Роспотребнадзор советует гражданам также употреблять больше жидкости, но следует отказаться от сладкой газировки, энергетиков и алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильной жара с температурой воздуха до 31 градуса. Ведомство рекомендует пить больше воды, избегать перегрева на солнце, а также носить одежду светлых тонов.

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Жара, засуха
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