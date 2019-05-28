После аномальной жары Москве угрожают смерчи и торнадо

Москва, , 14:01 — REGNUM Последующая за аномальной жарой прохладная погода принесёт жителям Москвы не только облегчение, но и неприятные сюрпризы. Так, по данным синоптиков, в столичном регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей. Об этом заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

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Климатолог пояснил, что после периода дождей земля ещё достаточно влажная, что при значительном повышении температуры воздуха приведёт к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере.

«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова специалиста.

Семенов отметил, что наиболее опасным периодом является конец мая — начало июня. Также опасность возникновения таких явлений сохраняется до сентября — октября, когда в результате похолодания атмосфера станет более устойчивой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине текущей рабочей недели в Москве ожидается сильнейшая жара и отсутствие осадков. По прогнозам синоптиков, 29 мая воздух в столице прогреется до +32 градусов Цельсия. Осадков в этот день не ожидается. 30 мая в Москву придут дожди, но сохранится жаркая погода — до +31 градуса Цельсия.