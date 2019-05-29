Четыре человека умерли в Японии от жары

Токио, , 03:37 — REGNUM Четыре человека погибли в Японии в период с 20 по 26 мая из-за жары, сообщает пресс-служба японской пожарной охраны.

Сообщается, что всего за указанный период было госпитализировано 2053 человека с тепловым ударом. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем за неделю до этого.

Также погибли четыре человека от жары. При этом все погибшие были из разных районов страны. Резкий рост числа пострадавших от теплового удара обусловлен установившейся жаркой погодой.

Читайте также: Рекордная жара в Японии стала причиной смерти сотен людей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за экстремальной жары в Японии погибли сотни человек. Сообщалось, что температура достигала значений выше 40 градусов по Цельсию. Ряд экспертов полагает, что это рекорд за всю историю страны.