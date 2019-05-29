Резня в Кавасаки: полиция Японии усиливает патрулирование маршрутов до школ

Токио, , 10:18 — REGNUM После резни в токийском районе Кавасаки полиция страны усилит патрулирование в местах массового скопления детей. Также это коснётся и маршрутов до школ. Распоряжение принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности детей на экстренном совещании кабинета министров Японии дал премьер-министр Синдзо Абэ.

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«Это очень болезненный инцидент, и я глубоко возмущён тем, что пострадали маленькие дети, — заявил Абэ. — Мы должны обеспечить безопасность наших детей».

Также в связи с инцидентом премьер-министр указал на необходимость более тесного сотрудничества полиции с местными жителями.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 мая, на улице японского Кавасаки неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей, которые ждали автобуса до школы. В результате нападения пострадали 17 человек, среди них — восемь учеников начальной школы. Кроме того, погибли 11-летняя девочка и сотрудник японского МИД. Нападавший покончил с собой.