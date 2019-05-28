Трамп выразил соболезнования в связи с атакой в Японии

Токио, , 07:26 — REGNUM Соболезнования в связи с нападением на группу людей в Кавасаки выразил президент США Дональд Трамп, находящийся в Японии с государственным визитом, во время выступления на вертолетоносце «Кага» близ входа в Токийский залив.

Глава США принес соболезнования всем пострадавшим и их родным. Американский народ скорбит вместе с народом Японии, заявил он в прямом эфире национальных телеканалов.

Визит американского президента в Японию начался 25 мая. В Токио Трамп встретился с премьер-министром Синдзо Абэ, а также был принят новым императором Нарухито. В заключительный день визита политик поднялся на борт вертолетоносца «Кага» — одного из крупшейних японских военных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный ножом 50-летний мужчина напал на группу детей и взрослых в парке города Кавасаки. По последним данным, пострадали 16 человек. Один взрослый и один ребенок находятся в состоянии клинической смерти, еще трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

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