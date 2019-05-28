Вторник, 28 Мая 2019 года
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В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Происшествия

Пострадали 15 человек, среди них — восемь детей

Кавасаки, Япония, 28 мая 2019, 03:22 — REGNUM  Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в результате нападения пострадали 15 человек, среди них — восемь учеников начальной школы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция разыскивает преступника, который успел скрыться с места преступления. Подробностей и обстоятельств произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года мужчина ворвался в полицейский участок японского города Тояма и напал с ножом на полицейского. Затем преступник отобрал у него пистолет, выбежал на улицу и открыл стрельбу по людям, в результате которой пострадал охранник начальной школы и двое прохожих.

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