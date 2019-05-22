Путин: У профсоюзов особая роль

Москва, , 15:24 — REGNUM У профсоюзов особая роль, они законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан. Сегодня, 22 мая, президент РФ Владимир Путин выступит на съезде независимых профсоюзов России, сообщается на сайте Кремля.

По его мнению, большой опыт профсоюзов во многом — без всякого преувеличения — уникальный опыт надёжного партнёрства с государством в этой сфере невозможно переоценить.

«Там, где профсоюзные организации действуют активно и ответственно вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха трудящихся решаются результативно, хотя порой урегулирование вопросов трудовых отношений даётся нелегко», — отметил Путин.

В экономике России начались преобразования. Их цель — обеспечить новые условия труда и более высокую зарплату. Для профсоюзов, также, как и для работодателей, важно видеть эти перспективы и приближать их.

«Профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов, должны также энергично контролировать их исполнение, и грамотно, профессионально отстаивать интересы работников», — считает президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москву на съезд независимых профсоюзов России съехались 698 делегатов. Они представляют более 20 млн членов профорганизаций по всей стране.

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